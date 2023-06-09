Windkraft wichtigste Stromquelle in Deutschland

Insgesamt wurden in diesem ersten Quartal nach Ansicht der Behörde eine »ungewöhnlich niedrige« Menge an Strom erzeugt – mit 132 Milliarden Kilowattstunden ging diese um 7,8 Prozent zurück. Auch die Exporte verringerten sich auf 9,2 Milliarden Kilowattstunden, lagen damit aber immer noch höher als die Importe. Als Begründung für die zurückgegangene Stromerzeugung wurden sowohl die milden Temperaturen als auch die gestiegenen Preise und die konjunkturelle Abschwächung genannt.