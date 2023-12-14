Was treibt den Goldpreis?

Doch die Entwicklung des Goldpreises ist nicht nur den Privatanlegern geschuldet, die sich nach dem Ende einer Reihe von Zinsanhebungen wieder auf die bewährte Wertanlage zurückgreifen. Das schlussfolgerte jedenfalls das »World Gold Council« in seinem kürzlich erschienenen Bericht. So spielten auch die Zentralbanken eine Rolle spielen, erklärte die Lobby-Organisation: Besonders die »People’s Bank of China« (PBC), also die chinesische Zentralbank, sei zurzeit an Gold interessiert. Im Oktober allein habe sie einen Goldkauf von 23 Tonnen getätigt – insgesamt beliefen sich die Reserven der Bank auf circa 2.215 Tonnen. Das sei so viel, wie die Goldreserven von Indien, Afrika und Lateinamerika zusammen.