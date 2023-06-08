Vier Milliarden Euro für Halbleiter-Industrie

Unter anderem sollen Ericsson Antenna Technology, Bosch Sensortec, Cologne Chip, Carl Zeiss SMT und Infineon zu den förderungswürdigen Firmen zählen. Die verstärkte Fokussierung auf den Standort Deutschland soll die Interessen Europas schützen und vor allem die Unabhängigkeit von China als Ziel haben. »Wir schaffen eine große strategische Souveränität«, erklärte Habeck. 70 Prozent der Förderung werde vom Bund kommen, 30 Prozent von den Ländern.