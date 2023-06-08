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Rohstoffe

Vier Milliarden Euro für Halbleiter-Industrie

1 Min.

Von 
08.06.2023
Vier Milliarden Euro für Halbleiter-Industrie
©IMAGO / Chris Emil Janßen

Deutschland wird die Halbleiter-Industrie mit vier Milliarden Euro unterstützen – das gab der Minister für Wirtschaft und Klimaschutz gegenüber dem »ZDF« bekannt. Damit soll Deutschland als Mikroelektrik-Standort gefördert werden. In insgesamt 31 Projekte soll Habeck zufolge investiert werden – darunter seien neben international renommierten Großunternehmen auch Zulieferer und Start-ups.

Unter anderem sollen Ericsson Antenna Technology, Bosch Sensortec, Cologne Chip, Carl Zeiss SMT und Infineon zu den förderungswürdigen Firmen zählen. Die verstärkte Fokussierung auf den Standort Deutschland soll die Interessen Europas schützen und vor allem die Unabhängigkeit von China als Ziel haben. »Wir schaffen eine große strategische Souveränität«, erklärte Habeck. 70 Prozent der Förderung werde vom Bund kommen, 30 Prozent von den Ländern.

AS

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