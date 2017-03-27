USA entdecken großes Ölfeld

Der massive Fund des Öls auf staatlichem Land könnte Erleichterung für den Staatshaushalt in Alaska bringen, der durch die sinkende Produktion und den Absturz des Ölpreises geschrumpft ist. Die Entdeckung erfordere zwar eine neue Infrastruktur, diese ist aber vergleichsweise nah an bestehenden Betrieben anderer Unternehmen.