US-Präsident Trump prüft Zölle auf kritische Mineralien

US-Präsident Donald Trump hat eine Prüfung möglicher Zölle auf sämtliche Importe kritischer Mineralien in die Wege geleitet. Am Dienstag unterzeichnete er eine entsprechende Anordnung, die das Handelsministerium anweist, eine Untersuchung im Rahmen des Trade Expansion Act von 1962 einzuleiten. Dieses Gesetz diente bereits während seiner ersten Amtszeit als Grundlage für die Einführung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium in Höhe von 25 Prozent. Auch die im Februar gestartete Untersuchung möglicher Kupferzölle stützt sich auf dieses Gesetz.