Stein im Wert von 500.000 Euro in Pottwal entdeckt

Wie genau Ambra entsteht, weiß die Wissenschaft bis heute nicht mit Sicherheit. Vermutlich bildet sich die Substanz bei der Verdauung von Tintenfischen und Kraken, von denen sich Pottwale ernähren. Diese erbrechen die Ambra-Brocken oder sie scheiden sie aus, wodurch sie ins Meer gelangen und dort über Jahre treiben können. Wenn die Klumpen allerdings im Körper des Pottwals zu groß werden, dann können sie zum Tod des Tieres führen – wie wahrscheinlich auch im Fall des Exemplars von La Palma.