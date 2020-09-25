Edelmetalle oder Aktien? Was denn nun?

Aktuelle Entwicklungen In den vergangenen Monaten ging es an der Börse auf und ab. Nachdem die Kurse mit Beginn des neuen Jahres stiegen, brachen die Märkte im Februar, aufgrund der Corona-Krise, massiv ein. Der Dax schloss am 18.03.2020 mit 8.441,71 Punkten und erreichte an diesem Tag den tiefsten Punkt der Talfahrt. Im Verlauf der folgenden Monate erholten sich die Märke überraschend schnell. Der Dax überschritt im Juli auch kurzzeitig wieder die Marke von 13.000 Punkten.