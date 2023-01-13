Seltene Erden in Schweden: Bis zur Förderung vergehen Jahre

Fünfzehn Jahre bevor ein erstes Gramm einer Seltenen Erde in Industriequalität die Minen und Produktionsstätten in Nordschweden verlassen wird und die Nachfrage am Markt bedienen kann! Das ist ein sehr langer Zeitraum, den es durch zusätzliche Anstrengungen zur Schaffung der Versorgungssicherheit der europäischen Industrie zu füllen gilt. Bereits heute gibt es auch außerhalb Chinas Bestrebungen, den Abbau und die Produktion Seltener Erden aufzunehmen und damit eine Alternative zu den chinesischen Vorkommen zu bieten. So werden zum Beispiel in Australien und Südafrika ehemalige Minen wieder in Betrieb genommen, die zu einer Zeit, als Seltene Erden in der technologischen Entwicklung noch keine Rolle spielten, aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen wurden. Aus diesen Projekten können bereits in etwa fünf Jahren, also deutlich früher, als das aus den nun entdeckten Vorkommen in Nordschweden der Fall ist, erste Chargen in den Markt gebracht werden. Und auch die derzeit noch stark vom Krieg mit Russland gebeutelte Ukraine bereitet sich vor, ihre Vorkommen an Seltenen Erden nutzbar zu machen.