Seltene Erden in Europa: Großer Fund in Schweden

Als Seltene Erden werden Metalle bezeichnet, die etwa zum Betrieb von Windkraftanlagen und E-Autos benötigt werden. Laut Moström könnten sie die grüne Transformation entscheidend vorantreiben. Doch bis der nordschwedische Schatz gehoben werden kann, ist es noch ein weiter Weg: Zwar soll der Antrag auf Abbauzulassung noch in diesem Jahr eingereicht werden, erfahrungsgemäß dauerte es jedoch noch weitere zehn bis 15 Jahre, bevor man damit beginnen könne, die Rohstoffe auf den Markt zu bringen, lautet Moströms Einschätzung. Es sei also entscheidend, dass die Europäische Kommission sich darauf fokussiere, den Zugang zu Rohstoffen zu gewährleisten und auch den derzeit in Arbeit befindlichen Critical Raw Materials Act weiter vorantreibe.