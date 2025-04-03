Seltene Erden: Großes Vorkommen in Kasachstan

Die Bekanntgabe der Entdeckung fällt mit dem Beginn eines Gipfeltreffens zwischen der EU und fünf zentralasiatischen Staaten – Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan – zusammen. Anlässlich dieses Treffens reisen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa nach Usbekistan, heißt es in einem Bericht des »stern«. Ein Schwerpunkt der europäischen Zusammenarbeit mit der Region liegt auf dem Zugang zu wichtigen Rohstoffen.