Seltene Erden: China reagiert auf US-Handelszölle

Als Antwort auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten neuen Strafzölle auf chinesische Waren kündigte die chinesische Regierung umfassende Exportbeschränkungen für Seltene Erden an. Diese Entscheidung könnte weitreichende Folgen für zahlreiche globale Industrien haben, insbesondere für Hightech- und Rüstungsunternehmen, die stark von diesen Rohstoffen abhängig sind. Die Exportrestriktionen sehen vor, dass chinesische Firmen künftig Genehmigungen einholen müssen, um die betroffenen Metalle ins Ausland zu liefern.