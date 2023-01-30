Seltene Erden: Berliner Rohstoffunternehmen plant Kooperation mit südafrikanischer Mine

Nahe Kapstadt befindet sich eine alte, seit den 90er Jahren stillliegende Thorium-Mine, deren Erz reich an Seltenen Erden ist. Diese will die Geschäftsführung der Noble Group besichtigen. »Wir wollen die Versorgungssicherheit für die europäische Industrie erhöhen und unabhängiger von China werden. Da ziehen wir an einem Strang mit der EU und der Bundesregierung. Mit diesem Ziel machen wir uns im Februar auf den Weg nach Südafrika und prüfen, ob sich hier eine riesige Chance für Europa bietet«, beschreibt Noble Elements-Geschäftsführer Andreas Kroll das Ziel der Reise.