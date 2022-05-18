Schmieding: »Gegen Inflation von außen sind wir machtlos«

»Wir können sagen: Ja, wir wollen ein ganz hartes Vorgehen gegen Russland. Aber ein sofortiges Gas-Embargo hieße wahrscheinlich Rezession. Das hieße nicht, dass es den Bürgern schlechter gehen müsste, sondern dass der Staat viel Geld in die Hand nehmen müsste, um die Bürger zu entlasten, zum Beispiel durch Wohngeld oder Sozialhilfe.« Außerdem müsste der Staat Unternehmen retten, die nicht die Menge an Energie bekämen, die sie benötigten. »Als Ökonom sage ich, es ist schwierig. Ein Embargo wäre teuer und wir müssen uns politisch entscheiden, ob es uns das angesichts dieses brutalen Krieges wert ist.« Bislang seien die Sanktionen, besonders die Finanzsanktionen, so gewählt, dass sie vor allem Russland träfen. »Ein sofortiges Gas-Embargo würde uns aber wie ein Bumerang selbst treffen«, meint Schmieding. Öl, das überwiegend nicht an Pipelines gebunden sei, könne aus anderen Quellen bezogen werden, wenn auch teurer. Beim Gas sei das eher schwierig, deshalb müsse man auch hier sehr genau den politischen Nutzen abwägen, auch außenpolitisch: »Bringt es uns etwas, wenn Deutschland von außen ausnahmsweise mal nicht als Bremse wahrgenommen wird?«