Saudi-Arabien überrascht Ölmärkte mit Alleingang

Nach der Ankündigung der Opec-plus Staaten reagierten die Märkte positiv. Die Nordseesorte Brent legte um rund ein Prozent auf über 54 Dollar pro Barrel zu. Die US-Sorte WTI stieg auf rund 50 Dollar. Die eigenmächtig angekündigte Kürzung der Produktion der Saudis führt nach Expertenmeinungen zu einer Stabilisierung und Stützung des Ölpreises. Obwohl Russland mehr Öl fördern darf, könnten die Produktionskürzungen und der damit stabilisierte Ölpreis, der US-Schieferölindustrie zu einer schnelleren Erholung verhelfen. Dies ist von Russland und der Opec-plus eher ungern gesehen.