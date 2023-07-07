Russlands Ölexporte erreichen Sieben-Wochen-Hoch

Im Vergleich zum Juni des Vorjahres sind allerdings die Steuereinnahmen aus den Ölexporten um 26 Prozent zurückgegangen, fielen also auf etwa 529 Milliarden Rubel – umgerechnet rund 5,38 Milliarden Euro. Dies ist dem Bericht zufolge darauf zurückzuführen, dass im Vorfeld eine schwächere Nachfrage aus China erwartet wurde, da der Wirtschaftsaufschwung dort zunächst stockte. Für Russland sind die Einnahmen aus den Ölexporten eine wichtige Einnahmequelle, die dort ein Drittel des Haushalts ausmachen. Um die Höhe der Ölpreise beizubehalten, hatte Russland kürzlich angekündigt, die Produktion zu drosseln. Derzeit sprechen die Anzeichen jedoch nicht dafür, dass die Produktion eingeschränkt werden soll.