Rohstoffsicherung: Gemeinsames Potential nutzen

Die Sicherung der Versorgung mit Rohstoffen steht bei deutschen Unternehmen seit einigen Jahren ganz oben auf der Agenda. Russland wird im Rahmen dieser Strategie nicht nur auf Grund der geografischen Nähe sondern auch als eines der rohstoffreichsten Länder der Welt eine besondere Stellung einnehmen. „Russland ist für die strategische Versorgung deutscher Unternehmen mit Rohstoffen ein wichtiger Partner. Einige Unternehmen arbeiten schon viele Jahre auf dem russischen Markt und die Erfahrungen zeigen, dass die Zusammenarbeit mit russischen Unternehmen gut funktionieren kann. Wenn wir in der Rohstoffsicherung erfolgreich sein wollen, dann müssen wir das gemeinsame Potential nutzen und unsere Planungen der nächsten Jahre auch den Bedürfnissen der russischen Seite anpassen. Deutsche Unternehmen und insbesondere der deutsche Mittelstand können im Hightechsektor Rohstoffförderung alles liefern, was Russland benötigt“ ist sich Rainer Seele, Präsident der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK) sicher.