Rohstoffe: Schrottpreise schießen in die Höhe

Diese Entwicklungen hatten selbstredend auch Auswirkungen auf die Lagerbestände und den Stahlpreis. Der abrupte Nachfrageschock führte zu einem Überangebot und die Nervosität war enorm. Die Lagerbestände wurden nachdem die Produktion wieder anlief klein gehalten bzw. per Saldo abgebaut, die Stahlproduktion zurückgefahren. Die unerwartet schnelle Erholung im stahlverarbeitenden Gewerbe (Auftragseingänge der deutschen Stahlhersteller auf dem Niveau von Anfang 2018) und der damit verbundene Anstieg der Nachfrage hatte zur Folge, dass es in Folge der Einschränkungen im Bereich der Lagerkapazitäten zu Engpässen kam. Die Verknappung war enorm und so stieg der Preis für Warmbreitband nach Juni um ca. 200 Euro die Tonne bzw. 50% an. Die Preise für Eisenerz hatten mit einem Preis von ca. 160 USD je Tonne historische Höchststände erklommen. Es drohte auch nach dem Lockdown die zeitweilige Stilllegung gesamter Produktionen. Ein Lockdown führt zu Preisverwerfungen und Fehlallokationen am Stahlmarkt.