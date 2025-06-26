Rohstoffe neu denken: Warum die Zukunft von Technologiemetallen abhängt

Die Märkte verändern sich. Nicht nur durch Zinsen, Inflation und geopolitische Spannungen, sondern auch durch eine technologische Zeitenwende. Wenn es um Rohstoffe geht, dann denken die meisten Menschen zuerst an Rohöl, Stahl, Kupfer, Aluminium, Kohle, Kaffee, Zucker oder Gold und Silber. Diese werden weltweit in großen Mengen gehandelt und sind bekannt. In den letzten Monaten berichteten Medien jedoch immer mehr über unbekannte Rohstoffe; insbesondere über Technologiemetalle und Seltene Erden.