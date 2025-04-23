Rohstoffabkommen: Swyrydenko kündigt Ende der Verhandlungen an

Nach monatelangen Verhandlungen haben die Ukraine und die Vereinigten Staaten eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet, die den Weg für ein künftiges Rohstoffabkommen ebnen soll. Das teilte die ukrainische Wirtschaftsministerin und stellvertretende Regierungschefin Julija Swyrydenko über Facebook mit.
»Heute wurde ein Schritt in Richtung einer umfassenden wirtschaftlichen Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten getan«, erklärte Swyrydenko. Ziel des geplanten Abkommens ist es, den USA den Zugang zu seltenen Erden und anderen strategisch wichtigen Rohstoffen aus der Ukraine zu ermöglichen. Der genaue Wortlaut des Abkommens befindet sich laut Swyrydenko noch in Ausarbeitung.
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor angekündigt, dass die offizielle Unterzeichnung bereits in der kommenden Woche erfolgen solle, heißt es in einem Bericht der »Tagesschau«. Nach Abschluss sei außerdem eine Ratifizierung durch die Parlamente beider Länder erforderlich.
Teil der geplanten Partnerschaft ist auch die Gründung eines Investitionsfonds zum Wiederaufbau der Ukraine. »Das Abkommen eröffnet neue Möglichkeiten für großvolumige Investitionen, Infrastrukturmodernisierung und eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit«, betonte Swyrydenko. Es gehe dabei um mehr als wirtschaftliche Kooperation – es sei eine Investition in die Zukunft einer freien, souveränen und sicheren Ukraine.
Zugleich räumte sie ein, dass noch viele Details geklärt werden müssten. Dennoch zeige das bisherige Tempo der Gespräche sowie die erzielten Fortschritte, dass das finale Abkommen für beide Seiten von großer Bedeutung sein werde.
MK