Rohstoffabkommen: Swyrydenko kündigt Ende der Verhandlungen an

»Heute wurde ein Schritt in Richtung einer umfassenden wirtschaftlichen Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten getan«, erklärte Swyrydenko. Ziel des geplanten Abkommens ist es, den USA den Zugang zu seltenen Erden und anderen strategisch wichtigen Rohstoffen aus der Ukraine zu ermöglichen. Der genaue Wortlaut des Abkommens befindet sich laut Swyrydenko noch in Ausarbeitung.