Rohstoffabkommen: Selenskyj reist in die USA

Die USA und die Ukraine haben sich auf ein Rohstoffabkommen geeinigt, das den USA Zugang zu strategisch wichtigen Ressourcen der Ukraine, einschließlich Seltener Erden, Öl und Gas, gewährt. Dieses Abkommen könnte bereits am Freitag unterzeichnet werden, wenn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Washington reist, um das Dokument gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump zu unterzeichnen.
Ursprünglich forderten die USA eine vollständige laut verschiedener Medienberichte Kontrolle über einen Investitionsfonds und verpflichtende Lieferungen im Wert von 500 Milliarden Dollar. Stattdessen sieht das Abkommen nun die Einrichtung eines gemeinsam verwalteten Fonds vor, in den 50 Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf staatlicher Rohstoffe und relevanter Infrastruktur fließen. Dieser Fonds soll Projekte innerhalb der Ukraine finanzieren.
Trotz der wirtschaftlichen Vorteile enthält das Abkommen keine Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Präsident Trump meint, dass dieses Abkommen den amerikanischen Steuerzahlern helfen wird, die zuvor geleistete Unterstützung für die Ukraine zurückzuerhalten und zusätzlich davon zu profitieren.
MK