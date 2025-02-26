Rohstoffabkommen: Selenskyj reist in die USA

Die USA und die Ukraine haben sich auf ein Rohstoffabkommen geeinigt, das den USA Zugang zu strategisch wichtigen Ressourcen der Ukraine, einschließlich Seltener Erden, Öl und Gas, gewährt. Dieses Abkommen könnte bereits am Freitag unterzeichnet werden, wenn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Washington reist, um das Dokument gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump zu unterzeichnen.