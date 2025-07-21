Riesiges Lithiumvorkommen in China

In der zentralchinesischen Provinz Hunan wurde ein bedeutendes Lithium-Vorkommen entdeckt. Laut Angaben der örtlichen Behörde für natürliche Ressourcen umfasst das Vorkommen rund 490 Millionen Tonnen Lithiumerz, das schätzungsweise 1,31 Millionen Tonnen Lithiumoxid enthält – ein wesentlicher Grundstoff für die Batterieproduktion.
Die Lagerstätte befindet sich im Bergbaugebiet Jijiaoshan im Kreis Linwu und wurde als sogenannter »alterierter Granit« eingestuft, berichtet »t-online«. Dabei handelt es sich um ein durch Verwitterung verändertes Gestein, in dem sich Lithium angereichert hat. Neben Lithium enthält das Vorkommen auch weitere wertvolle Rohstoffe wie Rubidium, Wolfram und Zinn, wie das zuständige Ministerium mitteilte. Staatlichen Medienberichten zufolge wurde die Entdeckung durch verbesserte Explorationstechnologien sowie langjährige geologische Untersuchungen ermöglicht.
Der Fund wird voraussichtlich die Industrie in der nahegelegenen Millionenstadt Chenzhou stärken, die sich bereits seit Jahren auf erneuerbare Energien und Elektromobilität spezialisiert hat. In der Region sind bereits zahlreiche Produktionsstätten für Batteriekomponenten, Solartechnologie und Elektrofahrzeuge angesiedelt. Chenzhou gilt daher als Vorzeigestandort für Chinas Strategie zur Förderung grüner Industrien.
Lithium ist ein unverzichtbarer Rohstoff für die Herstellung von Batterien in Elektroautos, Energiespeichern und mobilen Endgeräten. Das silbrig-weiße Leichtmetall zeichnet sich durch seine hohe Reaktivität aus, was es besonders geeignet für wiederaufladbare Akkus macht. In der Natur kommt Lithium meist in mineralischer Form oder als Salz in Salzseen vor. Die Preise unterliegen starken Schwankungen: In den vergangenen Jahren bewegte sich der Preis für eine Tonne Lithiumcarbonat zwischen 15.000 und über 80.000 US-Dollar, abhängig von Angebot und Nachfrage, heißt es. Die Entdeckung des neuen Vorkommens kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die globale Nachfrage nach Lithium rasant steigt – vorangetrieben durch den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energiesysteme.
MK