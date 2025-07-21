Riesiges Lithiumvorkommen in China

Lithium ist ein unverzichtbarer Rohstoff für die Herstellung von Batterien in Elektroautos, Energiespeichern und mobilen Endgeräten. Das silbrig-weiße Leichtmetall zeichnet sich durch seine hohe Reaktivität aus, was es besonders geeignet für wiederaufladbare Akkus macht. In der Natur kommt Lithium meist in mineralischer Form oder als Salz in Salzseen vor. Die Preise unterliegen starken Schwankungen: In den vergangenen Jahren bewegte sich der Preis für eine Tonne Lithiumcarbonat zwischen 15.000 und über 80.000 US-Dollar, abhängig von Angebot und Nachfrage, heißt es. Die Entdeckung des neuen Vorkommens kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die globale Nachfrage nach Lithium rasant steigt – vorangetrieben durch den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energiesysteme.