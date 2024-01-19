Riesiges Lithium-Vorkommen in Thailand entdeckt

Im Süden Thailand ist ein großes Lithium-Vorkommen entdeckt worden. Das Volumen des begehrten Rohstoffs wird auf fast 15 Millionen Tonnen geschätzt, wie die Regierung am Freitag bekanntgab. Damit hätte Thailand die drittgrößten Lithium-Vorkommen der Welt nach Bolivien und Argentinien, heißt es auf der Onlineplattform der »FAZ«. Die thailändische Regierung will das Lithium für die Herstellung von Batterien für Elektroautos nutzen, allerdings ist noch nicht abzusehen, wieviel tatsächlich kommerziell gefördert werden kann.
Das Lithium verteilt sich auf zwei Standorte in der südlichen Provinz Phang Nga, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Rudklao Intawong Suwankiri im Fernsehsender The Nation sagte. »Wir versuchen herauszufinden, wie viel wir von den gefundenen Ressourcen nutzen können. Das braucht Zeit«, wird sie in dem Bericht zitiert.
Die thailändische Regierung will das Land zu einem wichtigen Standort für die Produktion von Elektrofahrzeugen in Asien machen. Bereits im Dezember hatten zwei chinesische Unternehmen Investitionen in Höhe von rund 59 Millionen Euro angekündigt, um Thailand als Produktionszentrum für E-Autos zu stärken, heißt es. Lithium ist ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Batterien von Elektroautos, Smartphones und anderen Elektronikgeräten.
MK