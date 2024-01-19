Riesiges Lithium-Vorkommen in Thailand entdeckt

Im Süden Thailand ist ein großes Lithium-Vorkommen entdeckt worden. Das Volumen des begehrten Rohstoffs wird auf fast 15 Millionen Tonnen geschätzt, wie die Regierung am Freitag bekanntgab. Damit hätte Thailand die drittgrößten Lithium-Vorkommen der Welt nach Bolivien und Argentinien, heißt es auf der Onlineplattform der »FAZ«. Die thailändische Regierung will das Lithium für die Herstellung von Batterien für Elektroautos nutzen, allerdings ist noch nicht abzusehen, wieviel tatsächlich kommerziell gefördert werden kann.