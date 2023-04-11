Rasen wir auf einen Kupfer-Engpass zu?

Doch woher soll die Welt den begehrten Rohstoff nehmen? Theoretisch einfach aus der Erde. Schließlich schätzt die US-Behörde United States Geological Survey die globalen Vorräte auf beruhigende 830 Millionen Tonnen. Die Herausforderung liegt in der Förderung. Zwar entstehen in der Mongolei und in der Demokratischen Republik Kongo neue Minen, aber solche neuen Projekte haben Seltenheitswert. Denn Indigenen-Rechte und Umweltschutz-Bedenken erschweren es, dafür Zustimmung zu gewinnen. Außerdem steigen die Produktions- und Unterhaltungskosten der Minen, da ihr Ertrag sinkt. Hinzu kommen steigende Energiekosten und Arbeitskräftemangel.