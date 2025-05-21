Preise für wichtige Rohstoffe sinken trotz Nachfrage

Den größten Anteil an der Ausweitung des Rohstoffangebots tragen drei Länder: Die Demokratische Republik Kongo liefert mehr Kobalt, Indonesien hat die Nickelproduktion stark gesteigert, und China dominiert bei Graphit sowie bei der Gewinnung seltener Erden. Diese Länder bauen damit ihre führende Position im globalen Rohstoffmarkt weiter aus. Der durchschnittliche Marktanteil der drei größten Produzentenländer bei den wichtigsten energierelevanten Mineralien ist laut IEA von 73 Prozent im Jahr 2020 auf 77 Prozent im Jahr 2024 gestiegen, heißt es in einem Bericht der Wirtschaftswoche. Beim bedeutenden Lithium kommt inzwischen allerdings auch ein wachsender Anteil aus neuen Förderländern wie Argentinien und Simbabwe.