Preis für Rohöl ist um ein Drittel gesunken

Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle haben die Weltmarktpreise für Rohöl deutlich sinken lassen. Nach der Eskalation durch Chinas Gegenzölle setzt sich der Preisverfall fort. Das für Europa relevante Nordsee-Öl der Sorte Brent notierte jetzt unter 60 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) – der niedrigste Stand seit vier Jahren. Zum Vergleich: Im Januar lag der Preis noch bei 82 Dollar. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist Rohöl damit rund 30 Prozent günstiger geworden.