Ölpreisrückgang: Wer davon profitieren könnte

Deutlich besser sieht es in Indien aus: Euro-Anleger hätten mit indischen Aktien ihr Geld in den vergangenen 12 Monaten um 60 % steigern können, in den letzten zehn Jahren sogar mehr als verdreifachen. Auch die Türkei profitiert vom Ölpreisrückgang. Der Investmentexperte Peter Szopo warnt Anleger jedoch: Die Abhängigkeit des Landes von kurzfristigen Kapitalzuflüssen könnte der Türkei zum Verhängnis werden, zum Beispiel wenn die USA ihre Zinsen anheben würden.