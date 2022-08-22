Ölpreise sind deutlich gesunken

Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn gefallen: Die Nordseesorte Brent ist um 1,17 auf 95,55 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) gefallen und die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 1,25 auf 89,52 US-Dollar. Grund könnte laut Marktbeobachtern der Handel mit dem wichtigen Förderland Iran sein. Das würde auch weiter fallende Preise bedeuten.
Laut einem Bericht des Onlineportals »t-online« laufen derzeit weitere Verhandlungen mit dem Iran, in denen es darum geht, die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran fallen zu lassen, wenn das Land sein Atomprogramm einschränkt. Unter anderem zu diesem Thema haben US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Boris Johnson am Wochenende telefoniert.
MK