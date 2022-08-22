Ölpreise sind deutlich gesunken

Laut einem Bericht des Onlineportals »t-online« laufen derzeit weitere Verhandlungen mit dem Iran, in denen es darum geht, die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran fallen zu lassen, wenn das Land sein Atomprogramm einschränkt. Unter anderem zu diesem Thema haben US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Boris Johnson am Wochenende telefoniert.