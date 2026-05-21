Ölpreis bleibt Geisel der Hormus-Krise

Am Ölmarkt wächst die Sorge, dass aus der bisherigen Risikoprämie eine echte Versorgungspanik werden könnte. Seit Wochen belasten der Iran-Krieg und die stark eingeschränkte Passage durch die Straße von Hormus den globalen Rohölhandel. Die Meerenge gehört zu den wichtigsten Energie-Flaschenhälsen der Welt. Normalerweise läuft ein erheblicher Teil des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports durch diesen schmalen Seeweg zwischen Iran und Oman.

Nach Reuters-Angaben kontrolliert Iran den Transit durch die Straße von Hormus inzwischen über ein mehrstufiges Freigabesystem. Schiffe werden demnach auf Verbindungen zu den USA oder Israel geprüft, einzelne Passagen erfolgen über diplomatische Absprachen, Inspektionen oder zusätzliche Gebühren. Rund 20 Prozent der globalen Ölversorgung passieren normalerweise diese Route. Wenn dieser Weg gestört ist, trifft das nicht nur regionale Produzenten, sondern den gesamten Weltmarkt.

Zuletzt gab es zwar vorsichtige Entspannungssignale. Reuters berichtete, dass 3 Supertanker mit zusammen 6 Millionen Barrel Rohöl die Straße von Hormus wieder verlassen konnten. Die Schiffe waren zuvor teils mehr als 2 Monate im Golf blockiert. Vor dem Konflikt passierten täglich etwa 125 bis 140 Schiffe die Meerenge, zuletzt lag der Durchschnitt zeitweise nur noch bei rund 10. Das zeigt: Einzelne Durchfahrten sind möglich, aber der Markt ist weit von einem normalen Betrieb entfernt.

Genau diese Diskrepanz macht die Lage gefährlich. Solange einzelne Tanker passieren, kann der Markt hoffen, dass sich die Versorgung schrittweise normalisiert. Bleibt der Transit aber stark eingeschränkt, sinken die Lagerbestände weiter. Dann kann der Ölpreis nicht mehr nur auf Schlagzeilen reagieren, sondern auf reale physische Knappheit. In diesem Fall droht eine nichtlineare Bewegung: Preise steigen dann nicht langsam, sondern sprunghaft, weil Käufer versuchen, sich noch verfügbare Mengen zu sichern.

Anfang Mai zeigte sich bereits, wie sensibel der Markt reagiert. Nach iranischen Angriffen auf Schiffe in der Straße von Hormus und einem Brand in einem Ölhafen der Vereinigten Arabischen Emirate sprangen die Ölpreise deutlich an. Brent stieg zeitweise um fast 6 Prozent auf mehr als 114 US-Dollar je Barrel, WTI auf mehr als 106 US-Dollar. Als wenige Schiffe später wieder passieren konnten und die Waffenruhe hielt, gaben die Preise kurzfristig nach. Diese Bewegungen zeigen, wie stark der Markt zwischen Eskalationsangst und Entspannungshoffnung schwankt.

Für Anleger ist der entscheidende Punkt nicht nur der aktuelle Ölpreis, sondern die Marktstruktur. Wenn die physische Versorgung knapper wird, steigen häufig kurzfristige Preise stärker als länger laufende Kontrakte. Das kann auf unmittelbaren Beschaffungsdruck hindeuten. Gleichzeitig reagieren Energieaktien, Raffineriewerte, Fluggesellschaften, Chemiekonzerne und Logistiker sehr unterschiedlich. Für Ölproduzenten können hohe Preise zunächst positiv sein. Für energieintensive Branchen und Verbraucher werden sie dagegen schnell zur Belastung.

Besonders heikel ist die Lage für Europa. Die Region ist stark von Energieimporten abhängig und hat seit dem russischen Angriff auf die Ukraine bereits erlebt, wie teuer Versorgungssicherheit werden kann. Ein dauerhafter Preisschock bei Öl würde Transport, Industrie, Landwirtschaft und private Haushalte treffen. Diesel, Benzin, Heizöl, Flugkerosin und viele petrochemische Vorprodukte hängen direkt oder indirekt am Rohölmarkt. Steigt der Ölpreis deutlich, kommt der Effekt mit Verzögerung auch in Lieferketten und Verbraucherpreisen an.