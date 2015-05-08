Öl über 60 Dollar: Ist die Ölproduktion noch rentabel?

Möglicherweise wird sich der Ölpreis auch längerfristig erholen. Auch wenn viele Faktoren wie die Politik der Ölkartelle sowie die Nachfrage nach dem Rohstoff schwer zu kalkulieren sind, ist am Ende entscheidend, zu welchen Kosten die Ölförderer produzieren. Das ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate können Öl aufgrund vergleichsweise niedrigerem technischen Aufwands günstig anbieten. Der Preis liegt teilweise bei nur 20 Dollar je Barrel Öl. Mittels Fracking produziert die US-Ölindustrie laut Experten der Großbank Unicredit für 75 Dollar pro Barrel. Für viele Unternehmen ist das nicht mehr rentabel, so dass einige Firmen bereits aufgehört haben, Öl zu produzieren. Auch in Kanada ist Öl teuer. Die Produktionskosten belaufen sich auf rund 80 Dollar je Barrel.