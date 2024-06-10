Norwegen: Größtes Vorkommen an Seltenen Erden in Europa entdeckt

Das norwegische Bergbauunternehmen Rare Earths Norway hat wohl nach eigenen Angaben das größte Vorkommen an Seltenen Erden in Kontinentaleuropa entdeckt: Rund 8,8 Millionen Tonnen der Mineralien sollen sich nach ersten Untersuchungen etwa 108 Kilometer südwestlich von Oslo befinden, heißt es in einem Bericht auf der Onlineplattform des »Handelsblatt«. Bisher galt das Seltenerd-Vorkommen im schwedischen Kiruna mit einem Volumen von über einer Million Tonnen als das größte in Kontinentaleuropa. In Grönland soll es Vorkommen in Höhe von 19 Millionen Tonnen geben.