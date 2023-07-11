Mineralien werden für die Energiewende immer wichtiger

Die Nachfrage nach Materialien wie Lithium, Kobalt und Nickel habe angezogen und im vergangenen Jahr ein Volumen von 320 Milliarden Dollar erreicht, und dieses Wachstum dürfte sich fortsetzen. Als Reaktion darauf seien in die Erschließung kritischer Mineralien im vergangenen Jahr um 30 Prozent gestiegen, nachdem sie 2021 bereits um 20 Prozent zugenommen hatten, heißt es. Der starke Anstieg der Investitionen unterstütze das Tempo der Energiewende, die stark von der Verfügbarkeit kritischer Mineralien abhänge. Weiter schreibt die Agentur, dass sich die geografische Konzentration verschärfe: Die Hälfte der weltweit neu geplanten Lithiumanlagen entfallen auf China und rund 90 Prozent der Vorhaben für Nickelraffinerien liegen in Indonesien.