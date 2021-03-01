Mehr Vorsicht an den Rohstoffmärkten

Am Donnerstag findet das Gipfeltreffen der Ölexportländer, Opec plus, statt. Aktuell lässt die Opec-plus-Allianz rund sieben Millionen Barrel pro Tag freiwillig im Boden und hält damit den Ölmarkt künstlich knapp. Hinzu kommt ein vermindertes Ölangebot des mächtigsten Akteurs, Saudi-Arabien. „Es besteht ein reales Risiko, dass sie den Markt zu stark verknappen“, sagt Bill Farren-Prince vom Analysehaus Enverus dem Handelsblatt mit Blick auf die Opec-plus-Allianz. Davon würden vor allem Produzenten außerhalb der Opec profitieren. Daher erwarten viele Analysten, dass die Opec-plus-Allianz ihre Förderquote zumindest leicht erhöhen wird. Ob Saudi-Arabien ihre Produktionskürzungen, die mehr als einen Prozent des weltweiten Ölangebots ausmachen, weiter aufrechterhält, bleibt abzuwarten.