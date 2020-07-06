Kupfer auf Höchstwert seit fünf Monaten

Mitte Januar sanken die Preise für Kupfer und im März fielen die Preise wegen der geringen Nachfrage im Zuge der Corona-Pandemie auf ein neues 3-Jahres-Tief. Folgend erholten sich die Preise. Am Montag stiegen die Preise auf ein Fünfmonatshoch, zurückzuführen auf den wachsenden Optimismus durch die steigende Nachfrage des Metalls aus China und die Besorgnis über die Ausbreitung des neuartigen Coronaviruses SARS-CoV-2 in Chile, dem weltweit größten Produzenten.