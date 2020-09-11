Kupfer als Konjunkturindikator

Die Corona-Pandemie hat die weltweite Wirtschaft in eine Krise gestürzt. Und noch ist nicht abzusehen, wie lange dieses Konjunkturtief anhalten wird. Doch es gibt eine interessante Entwicklung auf dem Markt: Die Edelmetallpreise kennen seit Beginn der Krise nur eine Richtung: nach oben. Während Silber den höchsten Stand seit knapp sieben Jahren markierte, kratzt Gold zusehends an seiner historischen Rekordmarke aus dem Jahr 2011. Aber es gibt noch ein anderes Metall, das auf sich aufmerksam macht: Kupfer.