Können wir auf Erdöl verzichten?

Sehr schnell hat die Politik Verbrennungsmotoren als Emissionstreiber ins Visier genommen. Aus diesem Grund hat das EU-Parlament am 08. Juni 2022 beschlossen, den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2035 zu verbieten. Viel früher hat man sogar mit der massiven Förderung der Elektromobilität begonnen. Die deutsche Bundesregierung hat beispielsweise bereits drei Milliarden Euro seit 2009 in die Forschung und Entwicklung der Elektromobilität investiert und seit 2016 4,6 Milliarden Euro an Prämien für Elektroautos ausgegeben. Zum Klimaschutzprogramm des Bundes gehört unter anderem eine 9.000-Euro-Innovationsprämie für den Kauf eines reinen E-Fahrzeuges bis mindestens Ende 2022, der Ausbau der Anzahl öffentlicher Ladepunkte auf eine Million bis 2030, sowie die Subventionierung privater Lademöglichkeiten mit zusätzlichen 50 Millionen Euro. Dem gegenüber steht die Herstellung der Akkus aus seltenen Rohstoffen wie Nickel, Lithium, Graphit oder auch Kobalt. Der Abbau dieser Stoffe bietet aufgrund der hohen Nachfrage die Möglichkeit, Armut und soziale Ungleichheit zu verringern, aber auch Korruption, Raubbau und Umweltzerstörung zu fördern.