KoBold Metals: Start-up von Milliardären mit größtem Kupferfund seit Jahren

Jeff Bezos und Bill Gates gehören zu den prominentesten Unterstützern von KoBold Metals – dem Start-up, das nun auf eine der wohl größten Kupferfunde des Jahrhunderts gestoßen ist. Der Fund war unter anderem durch Künstliche Intelligenz möglich geworden. Das sogenannte Mingomba-Projekt in Sambia würde sich voraussichtlich zu einem der»hochwertigsten großen Untertageminen« entwickeln, so Josh Goldman, der Präsident von KoBold Metals. Die erste Produktion der Zwei-Milliarden-US-Dollar-Mine soll Anfang der 2030er-Jahre stattfinden. Die Mine ist, Medienberichten zufolge, vergleichbar mit der Kakula-Mine. In dieser wurden im vergangenen jähr fast 400.000 Tonnen an Kupfer gewonnen worden.