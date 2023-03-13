Klimawandel und Zukunftstechnologien: Seltene Rohstoffe als notwendige Basis

Durch die weltweite Umstellung der Energieproduktion auf erneuerbare Energien wird eine enorme Menge an Rohstoffen benötigt. Das Problem an der Sache? Die dafür benötigten Rohstoffe gibt es nicht wie Sand am Meer. Sie weisen einzigartige physikalische als auch chemische Eigenschaften auf, sind schwierig zu gewinnen und kommen sehr selten und nur in vereinzelten Regionen der Welt vor. Einige Länder haben für gewisse Rohstoffe sogar eine Art Monopolstellung. Man findet sie unter den Begriffen »Seltene Erden«, »Technologiemetalle« oder auch »kritische Rohstoffe«. Im Periodensystem der Elemente tauchen sie unter anderem als Indium, Gallium, Terbium, Ruthenium, Neodym oder Dysprosium auf. Auch wenn Sie noch nie von diesen Metallen gehört haben, sind Sie sehr wahrscheinlich damit schon in Berührung gekommen.