Kautschuk hält die Welt in Bewegung

Ohne Kautschuk bewegt sich gar nichts. Weder würden Autos gefahrlos durch die Kurven kommen, noch Lastwagen ihren Bestimmungsort erreichen oder Flugzeuge sicher landen. Nebst dem Einsatz in der Reifen- und Autoindustrie dient der vielseitige Rohstoff der Herstellung von über 40.000 Produkten des industriellen und persönlichen Bedarfs wie z.B. Förderbänder, Gummihandschuhe, Schuhsohlen, Kondome u.v.m. Knapp die Hälfte des weltweit verarbeiteten Kautschuks ist Naturkautschuk, der in Kautschukplantagen vor allem in Asien und Lateinamerika gewonnen wird.