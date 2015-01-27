Indischen Ozean: Experten erkunden Rohstoffpotenziale

Die Internationale Meeresbodenbehörde regelt den Zugang zu diesen Gebieten und ermöglicht seit 2010 die Lizenzbeantragung für potenzielle Rohstoffgebiete in internationalen Gewässern. Aktuell wurden entsprechende Explorationslizenzen an China, Russland, Frankreich und Südkorea vergeben. Die BGR untersucht im Vorfeld einer möglichen deutschen Lizenzbeantragung die bekannten Areale und führt in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Marine Biodiversitätsforschung auch Untersuchungen zur Dokumentation der marinen Lebewelt und zu den herrschenden Umweltbedingungen durch.