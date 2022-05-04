IfW-Experte: »Russland ist finanziell auf längeren Krieg vorbereitet«

Russland habe in den letzten Jahren Erfolge beim Aufbau einer stabilen Finanzlage erreicht, heißt es in der von Professor Dr. Langhammer verfassten Mitteilung. Die derzeit noch steigenden Erlöse durch Energieexporte in Länder wie beispielsweise Deutschland machten es Russland momentan noch leicht, mit den bereits existierenden Sanktionen umzugehen. Auch ein Öl-Embargo würde seinen Prognosen zufolge hieran in nächster Zeit nicht entscheidend etwas ändern. Nicht zuletzt tragen, nach Langhammers Erkenntnissen, die großen Anteile geschützter Beschäftigung in Russland dazu bei, dass Putin Rückendeckung von der Bevölkerung erhalte. »Hoffnungen auf ein zeitnahes Einlenken Russlands im Ukraine-Krieg angesichts der einschneidenden westlichen Sanktionen dürften enttäuscht werden«, lautet somit das Fazit des Experten.