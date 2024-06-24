IEA-Prognose: Nachfrage nach Erdöl steigt

Die weltweite Nachfrage nach Öl wird nach Vorhersage der Internationalen Energieagentur (IEA) wegen der Energiewende bis 2030 weiter wachsen und dann ein Plateau erreichen. Gleichzeitig soll die weltweite Ölproduktion ansteigen, wodurch sich die Spannungen auf dem Markt verringern und die Reserven auf ein Niveau steigen würden, das es seit der Covid-Krise nicht mehr gegeben habe. Das schreibt die IEA laut der Deutschen Presse-Agentur in ihrem neuesten Ölmarktausblick.