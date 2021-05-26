Getreide: Steigende Nachfrage treibt Preise in die Höhe

Schlechtes Wetter und Fehl-Ernten, geringere Anbaumengen und plötzlich steigende Nachfrage treiben die Preise für Weizen, Hirse, Raps und weiteres Getreide in die Höhe. Folgen könnten auch im heimischen Supermarkt zu sehen sein. Getreideexperten sprechen von »teilweise historischen Preisausschlägen« bei Getreide, Mais und Ölsaaten wie Raps. »Wenn sich die Preise noch eine Weile so halten für Pflanzenöle und für Getreide, dann wird sich das innerhalb einiger Monate sicherlich in den Lebensmittelpreisen auch im Supermarkt niederschlagen«, sagte der Vorstandsvorsitzende des Vereins der Getreidehändler der Hamburger Börse, Thorsten Tiedemann, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Zwar haben Rohstoffpreise bei Backwaren nur einen geringen Anteil am Verkaufspreis. Aber die Fleischproduktion dürfte sich aufgrund der höheren Futterpreise verteueren. Auch bei Produkten wie Mehl und Pflanzenöl könnte der Weltmarkttrend nach Tiedemanns Einschätzung auf die Verbraucherpreise durchschlagen.