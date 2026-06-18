G7 wollen Chinas Rohstoffmacht begrenzen

Die G7-Staaten wollen ihre Abhängigkeit von China bei kritischen Rohstoffen deutlich verringern. Besonders bei Seltenen Erden und Permanentmagneten soll kein einzelner externer Lieferant bis 2030 mehr als 60 Prozent der Versorgung dominieren. Der Schritt ist ein Signal gegen Erpressbarkeit – aber auch ein Eingeständnis, wie abhängig westliche Industrien längst geworden sind.



Die G7-Staaten wollen ihre Abhängigkeit von China bei kritischen Rohstoffen begrenzen. Beim Gipfel im französischen Évian verständigten sich die führenden westlichen Industriestaaten darauf, die Versorgung mit strategisch wichtigen Mineralien breiter aufzustellen und Importabhängigkeiten von einzelnen externen Lieferanten deutlich zu reduzieren.

Im Fokus stehen Seltene Erden und Permanentmagnete. Diese Materialien sind für Elektroautos, Windkraftanlagen, Halbleiter, Rüstungsgüter, Robotik, Drohnen, Quantentechnologie und viele digitale Anwendungen unverzichtbar. Zugleich kontrolliert China große Teile der Förderung, vor allem aber der Verarbeitung und Veredelung. Genau dort liegt der strategische Engpass.

Nach dem G7-Beschluss soll die Abhängigkeit von einem einzelnen externen Lieferanten bei Seltenen Erden und Permanentmagneten bis 2030 auf unter 60 Prozent sinken. Langfristig sollen 50 Prozent erreicht werden. Direkt genannt wird China in den Formulierungen nur zurückhaltend – gemeint ist das Land dennoch eindeutig.

Rohstoffe werden zur Machtfrage

Der Beschluss ist eine Reaktion auf die wachsende Verwundbarkeit westlicher Lieferketten. China hatte in den vergangenen Jahren mehrfach Exportkontrollen für kritische Rohstoffe und Magnetmaterialien verschärft. Besonders in der Auto-, Verteidigungs-, Energie- und Technologieindustrie löste das erhebliche Sorgen aus.

Seltene Erden sind dabei kein Nischenthema. Ohne sie funktionieren viele Schlüsseltechnologien nicht oder nur eingeschränkt. Permanentmagnete werden unter anderem in Elektromotoren, Windturbinen, Drohnen, Lenkwaffen, Sensoren und Industrieanlagen gebraucht. Wenn Lieferungen stocken, kann das ganze Produktionsketten ausbremsen.

Damit wird Rohstoffpolitik zur Sicherheitspolitik. Es geht nicht mehr nur um Preise und Handel, sondern um industrielle Handlungsfähigkeit, militärische Ausstattung und technologische Souveränität. Die G7 wollen verhindern, dass einzelne Staaten kritische Materialien als Druckmittel einsetzen können.

Eine neue Rohstoffallianz entsteht

Die G7 planen dafür eine engere Rohstoffallianz. Gemeinsam mit der Internationalen Energieagentur soll eine Plattform entstehen, die Daten, Frühwarnsysteme, Koordination und Krisenreaktionen bündelt. Außerdem wollen die Staaten ihre Lagerhaltung besser abstimmen, Investitionen in neue Projekte fördern und Lieferketten widerstandsfähiger machen.

Der Ansatz beginnt bei Lithium und Nickel, soll aber jährlich auf weitere Rohstoffe ausgeweitet werden. Besonders Seltene Erden stehen im Zentrum. Die G7 wollen nicht nur neue Minen erschließen, sondern auch Verarbeitung, Raffination, Recycling und Magnetproduktion außerhalb Chinas stärken.

Das ist entscheidend. Denn selbst wenn Rohstoffe in Australien, Kanada, Afrika oder Europa gefördert werden, landen sie häufig zur Weiterverarbeitung in China. Der Engpass liegt also nicht nur im Boden, sondern in Raffinerien, Chemieprozessen, Trennanlagen, Magnetfabriken und technischem Know-how.

Der Umbau wird teuer