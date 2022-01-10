Exxon Mobil entdeckt Erdölquellen vor der Küste Guyanas

Die Erdölvorkommen in Guyana können sowohl für Exxcon Mobil als auch für das südamerikanische Land einen finanziellen Erfolg bedeuten. Nach Angaben des »Spiegel« werden 75 Prozent der Einnahmen zur Kostendeckung des US-Konzerns genutzt. Das restliche Viertel geht an Guyana. Im Jahr 2020 hatte die politische Opposition Guyanas dieses Abkommen laut »Spiegel«-Berichten noch kritisiert, da es ihrer Ansicht nach Exxon Mobil bevorzuge. 2020 lag der Umsatz von Exxon Mobil laut dem Statistik-Portal »Statista« bei 179 Milliarden US-Dollar. Das ist weitaus mehr als das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des südamerikanischen Landes, welches laut Statistischem Bundesamt (StBA) 2020 bei 5,76 Milliarden US-Dollar lag.