Exportregeln: Preise für Seltene Erden deutlich gestiegen

Das durchschnittliche Plus von acht Prozent ist nur ein Wert – einige seltene Erden sind noch stärker im Preis gestiegen. So verteuerte sich beispielsweise Terbium, das vor allem für Leuchtröhren gebraucht wird, um fast 19 Prozent, berichtet der Spiegel auf seiner Onlineplattform. Gadolinium, das in der Medizin als Kontrastmittel verwendet wird, wurde um knapp 17 Prozent teurer, und Samarium, das für Magnete genutzt wird, stieg um über 15 Prozent. Diese Metalle sind essenziell für die Herstellung elektronischer Bauteile in Bereichen wie Elektronik, Automobilindustrie und Rüstung. Der Grund für die Exportbeschränkungen Chinas liegt im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Aufgrund der Zollmaßnahmen der USA hat die chinesische Regierung im April Exportkontrollen für viele wichtige seltene Erden und Magnete eingeführt, erklärt Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw. Diese Maßnahmen wurden von der chinesischen Regierung als Vergeltung für die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle ergriffen.