EU-Rohstoffstrategie: Maßnahmen sollen Abhängigkeiten verringern  

Das von der EU geplante regelmäßige Monitoring der Risiken und Stresstests seien wichtige Instrumente, um privatwirtschaftliche Initiativen zu begleiten und Fehlentwicklungen zu erkennen. Stärkere Eingriffe seien dann erst als Folge und vor allem für Rohstoffe sinnvoll, in denen es wenig EU-Förderkapazität gibt, Recyclingquoten gering sind und die Diversifizierung von Importländern an Grenzen stößt. Nicht aus dem Blick geraten sollte auch das Bestreben, Rohstoffe effizienter zu verwenden und zu recyclen. Durch eine entsprechende Innovationspolitik könnte die EU weltweit benötigtes Wissen generieren, das den Bedarf an kritischen Rohstoffen verringert und zu einer umweltschonenden Produktion beitragen könnte.