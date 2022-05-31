EU-Gipfel: Öl-Embargo gegen Russland beschlossen

Ungarn wolle sich weiter über die sogenannte Druschba-Leitung versorgen, an die auch Polen und Deutschland angeschlossen sind. Die beiden letztgenannten Länder wollen davon aber keinen Gebrauch machen. Durch diesen Verzicht würde die Menge an Öl, die Russland in die EU liefert, auf ein Zehntel schrumpfen, heißt es.