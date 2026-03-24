EU sichert sich Zugriff auf kritische Rohstoffe: Handelsdeal mit Australien zielt auf Lithium und strategische Metalle

Das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Australien markiert weit mehr als eine klassische Handelsöffnung. Im Zentrum steht ein strategisches Ziel: der gesicherte Zugang zu kritischen Rohstoffen.
Ein zentraler Bestandteil der Vereinbarung ist die weitgehende Zollfreiheit für sogenannte kritische Mineralien. Dazu gehören insbesondere Lithium, Aluminium und weitere strategische Metalle, die für Batterien, Elektromobilität, Digitalisierung und Verteidigungstechnologien unverzichtbar sind.
Australien nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein. Das Land gehört zu den weltweit wichtigsten Produzenten von Lithium und verfügt über bedeutende Vorkommen weiterer strategischer Rohstoffe. Bereits heute stammt ein erheblicher Teil der globalen Lithiumförderung aus australischen Minen.
Das Abkommen ist daher Teil einer größeren Strategie: Europa will seine Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten reduzieren. Besonders im Fokus steht China, das bei vielen seltenen Erden und kritischen Materialien eine dominierende Stellung einnimmt.
Die EU reagiert damit auf eine veränderte geopolitische Realität. Rohstoffe werden zunehmend als Machtfaktor verstanden – vergleichbar mit Energie in früheren Jahrzehnten.
Auch Finanzierungsinstrumente werden ausgeweitet. Europäische Institutionen unterstützen Projekte in Australien, um stabile Lieferketten aufzubauen und langfristig abzusichern.
Diese Entwicklung zeigt: Es geht nicht mehr nur darum, Rohstoffe einzukaufen, sondern aktiv Zugriff auf Ressourcen zu sichern.
Gleichzeitig verändern sich die Rahmenbedingungen. Politische Entscheidungen beeinflussen zunehmend, welche Regionen Zugang zu Ressourcen erhalten und welche Unternehmen davon profitieren.
Der Deal zwischen der EU und Australien steht damit exemplarisch für eine neue Phase der Rohstoffpolitik: Versorgungssicherheit wird zum zentralen Faktor wirtschaftlicher Stabilität.
Der Zugang zu kritischen Rohstoffen wird damit zu einem der entscheidenden Themen der kommenden Jahre – für Industrie, Märkte und geopolitische Machtverhältnisse gleichermaßen.
SK
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