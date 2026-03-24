EU sichert sich Zugriff auf kritische Rohstoffe: Handelsdeal mit Australien zielt auf Lithium und strategische Metalle

Das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Australien markiert weit mehr als eine klassische Handelsöffnung. Im Zentrum steht ein strategisches Ziel: der gesicherte Zugang zu kritischen Rohstoffen.

Ein zentraler Bestandteil der Vereinbarung ist die weitgehende Zollfreiheit für sogenannte kritische Mineralien. Dazu gehören insbesondere Lithium, Aluminium und weitere strategische Metalle, die für Batterien, Elektromobilität, Digitalisierung und Verteidigungstechnologien unverzichtbar sind.

Australien nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein. Das Land gehört zu den weltweit wichtigsten Produzenten von Lithium und verfügt über bedeutende Vorkommen weiterer strategischer Rohstoffe. Bereits heute stammt ein erheblicher Teil der globalen Lithiumförderung aus australischen Minen.

Versorgungssicherheit wird zur strategischen Frage

Für die EU ist der Zugang zu diesen Ressourcen längst kein reines Wirtschaftsthema mehr. Kritische Rohstoffe gelten als Grundlage für zentrale Zukunftsindustrien – von Elektromobilität über Halbleiter bis hin zu militärischer Technologie.

Das Abkommen ist daher Teil einer größeren Strategie: Europa will seine Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten reduzieren. Besonders im Fokus steht China, das bei vielen seltenen Erden und kritischen Materialien eine dominierende Stellung einnimmt.

Die EU reagiert damit auf eine veränderte geopolitische Realität. Rohstoffe werden zunehmend als Machtfaktor verstanden – vergleichbar mit Energie in früheren Jahrzehnten.

Vom Handel zur direkten Beteiligung

Die Partnerschaft mit Australien geht über klassischen Handel hinaus. Die EU plant bereits seit Längerem, sich direkt an Rohstoffprojekten zu beteiligen und Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu fördern – von der Förderung bis zur Verarbeitung.

Auch Finanzierungsinstrumente werden ausgeweitet. Europäische Institutionen unterstützen Projekte in Australien, um stabile Lieferketten aufzubauen und langfristig abzusichern.

Diese Entwicklung zeigt: Es geht nicht mehr nur darum, Rohstoffe einzukaufen, sondern aktiv Zugriff auf Ressourcen zu sichern.

Auswirkungen auf Sachwerte und Märkte

Für Sachwerte-Investoren gewinnt diese Entwicklung erheblich an Bedeutung. Rohstoffe wie Lithium oder seltene Erden rücken stärker in den Fokus, da sie als Grundlage für strukturelles Wachstum gelten.

Gleichzeitig verändern sich die Rahmenbedingungen. Politische Entscheidungen beeinflussen zunehmend, welche Regionen Zugang zu Ressourcen erhalten und welche Unternehmen davon profitieren.

Der Deal zwischen der EU und Australien steht damit exemplarisch für eine neue Phase der Rohstoffpolitik: Versorgungssicherheit wird zum zentralen Faktor wirtschaftlicher Stabilität.

Ein geopolitischer Rohstoffblock

Das Abkommen schafft nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern auch eine strategische Allianz. Europa positioniert sich enger im Indopazifik und baut gezielt Partnerschaften mit rohstoffreichen Demokratien auf.

Der Zugang zu kritischen Rohstoffen wird damit zu einem der entscheidenden Themen der kommenden Jahre – für Industrie, Märkte und geopolitische Machtverhältnisse gleichermaßen.

SK