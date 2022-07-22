Erdogan stellt Getreide-Export aus Ukraine in Aussicht

In der Debatte um die von Russland blockierte Getreide-Ausfuhr aus der Ukraine scheint sich eine Lösung anzubahnen: Wie das Büro des türkischen Präsidenten Erdogan laut »dpa«-Informationen kürzlich mitteilte, steht die Unterzeichnung eines Abkommens unmittelbar hervor. Dieses erlaube den Getreide-Export über das schwarze Meer. Schon am heutigen Freitag könnte es zu einem Vertragsschluss kommen. Neben russischen und ukrainischen Vertretern sollen hierbei auch Erdogan selbst sowie der UN-Generalsekretär António Guterres anwesend sein werden. Das Abkommen sei zunächst für eine Zeitspanne von etwa vier Monaten angelegt, heißt es.