Ein Finanzleitfaden für die komplexe Welt

Parallel zur Messe Invest können Interessierte die Messe Grünes Geld erkunden. Dort geht es um nachhaltige Geldanlagen. Denn Klimawandel, Eurokrise und politische Erdrutsche erschüttern die Wertvorstellungen vieler Anleger. „Mit einem Volumen von 137 Milliarden Euro im letzten Jahr hat der Markt für nachhaltige Investitionen in Deutschland einen Höchststand erreicht“, betont Tobias Karsten, Inhaber von ECO-Eventmanagement und Veranstalter der Messe Grünes Geld, auf dem Online-Auftritt der Messe Stuttgart. Über Topthemen wie „Werden Sie bessere nachhaltige Anleger: Experten zeigen, wie Sie die häufigsten fehler vermeiden“ und „Kein Zufall: Darum sind Rendite und Nachhaltigkeit weiblich“ wird bei dieser Messe diskutiert.